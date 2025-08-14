Silifke'de Orman Yangını: Evler Yandı

YANAN EVLER GÖRÜNTÜLENDİ

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale 2'nci gününde de sürerken, Kırtıl Mahallesi'nde tedbiren boşaltılan ve alevlerin içinde kalan evler görüntülendi. Kullanılamaz hale gelen evlerde, ekipler tarafından soğutma çalışması yapılıyor. Evi ve ağaçları yanan Nazif Türker (64), "Yangın burada çıktı. Evlerimiz, binlerce ağaçlarımız yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çaresiziz" dedi.

Haber: MERSİN