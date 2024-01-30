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Mersin Silifke'de örtü altında yetiştirilen erkenci erik ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
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Mersin Silifke'de örtü altında yetiştirilen erkenci erik ağaçları çiçek açtı

Mersin'in Silifke ilçesinde çilek üretimiyle öne çıkan Kesen Mahallesi'nde bulunan seralarda yetiştirilen erkenci erik ağaçları çiçek açtı. Sera içerisindeki ısıtıcılar sayesinde çiçek açan ağaçlar, görsel bir şölen oluşturdu. Mart ve Nisan ayında hasat yapılacak olan erik ağaçları özenle bakım altında tutuluyor. Ürünlerin çoğunluğu yurt dışına ihraç ediliyor, özellikle Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor.

30.01.2024 - 11:20,
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MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen erkenci erik ağaçları çiçek açtı.

Çilek üretimiyle öne çıkan Mersin'in Silifke'de ilçesinde örtü altında yetiştirilen erik ağaçları çiçek açtı. Sera içerisinde ısıtıcılarla çiçek açması sağlanan erik ağaçları, görsel şölen oluşturdu. Mart ve Nisan ayında hasadı yapılacak erik ağaçlarının özenle bakımı yapılıyor.

İlçeye bağlı Kesen Mahallesi'nde 2 dönüm sera içerisinde erik yetiştiriciliği yapan Mesut Topbaş, Seramızı 1 ay önce kapattık. Kurduğumuz sobalarla ideal ısıyı sağlıyoruz. Ağaçlarımız çiçek açtı. 40 gün sonra hasada hazır hale gelecektir. Örtü altı ürünlerimiz genelde yurt dışına gidiyor. Başta Orta Doğu ülkelerine ürünlerimizi gönderiyoruz dedi. (DHA)

Mersin Silifke\'de örtü altında yetiştirilen erkenci erik ağaçları çiçek açtı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Mersin Silifke'de örtü altında yetiştirilen erkenci erik ağaçları çiçek açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Silifke'de örtü altında yetiştirilen erkenci erik ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
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