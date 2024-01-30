Mersin Silifke\'de örtü altında yetiştirilen erkenci erik ağaçları çiçek açtı

MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen erkenci erik ağaçları çiçek açtı.
Çilek üretimiyle öne çıkan Mersin'in Silifke'de ilçesinde örtü altında yetiştirilen erik ağaçları çiçek açtı. Sera içerisinde ısıtıcılarla çiçek açması sağlanan erik ağaçları, görsel şölen oluşturdu. Mart ve Nisan ayında hasadı yapılacak erik ağaçlarının özenle bakımı yapılıyor.
İlçeye bağlı Kesen Mahallesi'nde 2 dönüm sera içerisinde erik yetiştiriciliği yapan Mesut Topbaş, Seramızı 1 ay önce kapattık. Kurduğumuz sobalarla ideal ısıyı sağlıyoruz. Ağaçlarımız çiçek açtı. 40 gün sonra hasada hazır hale gelecektir. Örtü altı ürünlerimiz genelde yurt dışına gidiyor. Başta Orta Doğu ülkelerine ürünlerimizi gönderiyoruz dedi. (DHA)
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