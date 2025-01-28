Silifke'de Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Silifke'de Trafik Kazası: 2 Ölü

Silifke\'de Trafik Kazası: 2 Ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde bir trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücü gözaltında.

28.01.2025 10:17
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Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kemal Ç. idaresindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, Burunucu Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan B.B. ve A.K'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 2 yaya, sağlık personelince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar B.B. ve A.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silifke'de Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

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