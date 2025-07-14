Silifke'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Silifke'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Silifke\'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
14.07.2025 01:29
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Silifke'de çelik bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Mavi hayatını kaybetti, yanındaki yaralandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde çelik bariyere çarpıp, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Mavi (20) öldü, yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 kara yolu Taşucu mevkisinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Mavi yönetimindeki 33 VP 831 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki çelik bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği araçta bulunan Mert A.'nın (22' ise yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cansız bedeni ise itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Mavi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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