Silifke'de Ücretsiz Halk Oyunları Kursu Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Silifke'de Ücretsiz Halk Oyunları Kursu Kayıtları Başladı

Silifke\'de Ücretsiz Halk Oyunları Kursu Kayıtları Başladı

Silifke Belediyesi, gençler ve yetişkinler için ücretsiz halk oyunları kursu düzenliyor. Kayıtlar 10 Ekim 2024'e kadar devam edecek.

30.09.2024 09:50  Güncelleme: 09:52
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(MERSİN)- Silifke Belediyesi tarafından düzenlenecek ücretsiz Halk Oyunları Kursu için kayıtlar başladı.

Gençlerde 15-25 yaş, yetişkinlerde ise 25-40 ve artı 40 yaş üzeri yaş kategorisinde düzenlenecek halk oyunları kursunda, gençler için pazartesi günleri saat 18: 00-20: 00 saatleri arasında, yetişkinler için ise çarşamba günleri saat 18: 00-20: 00 saatleri arasında eğitim verilecek.

Kursa kayıt olmak isteyenler, Silifke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne 10 Ekim 2024 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

"Halk oyunları bir halkın en özel kültür varlığıdır"

Gelenekleri, örfleri, milli ve manevi değerleri geleceğe taşımanın önemli bir görev olduğunu vurgulayan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut,  "Silifke halk oyunlarımız, adeta birlik ve beraberliğimizin sembolü olmuştur. Halk oyunları bir halkın en özel kültür varlığıdır. Bu bağlamda Silifke halk oyunları da yöremizin kültürünü yansıtan önemli bir halkbilim unsurlarından biri olmuştur. Nasıl, Erzurum'da bar, Doğu ve Güneydoğu'da halay, Trakya'da hora, Karadeniz'de horon ve birçoğu omuz omuza oynanan oyunlarsa, Silifke halk oyunlarımızda hareketi, canlılığı ve neşesiyle yöremizin vazgeçilmez bir halk oyunu haline gelmiştir. Silifke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün düzenlediği ücretsiz halk oyunları kursuna ilgi duyan herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke'de Ücretsiz Halk Oyunları Kursu Kayıtları Başladı - Son Dakika

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