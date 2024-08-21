Silifke'de Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Silifke'de Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başlıyor

Silifke\'de Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başlıyor

Silifke'de düzenlenecek Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali kapsamında bisiklet kriteryumu ve Türk Pop ve Türk Halk Müziği yarışmaları yapılacak.

21.08.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
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(MERSİN)- Silifke'de bu yıl 51'incisi düzenlenecek Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali kapsamında Bisiklet Kriteryumu ve Türk Pop ve Türk Halk Müziği yarışmaları yapılacak.

Silifke'de 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında düzenlenecek bisiklet kriteryumunda dereceye giren sporculara, çeşitli hediyeler verilecek. Atatürk Anıt Meydanı'ndan başlatılacak kriteryum, Atatürk Bulvarı, İnönü Caddesi, Menderes Caddesi, Kültür Merkezi önü ve Atatürk Köprüsü'nden devam edip yine başladığı nokta olan Atatürk Anıtı'nda son bulacak.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "51 yıldır kutlanan bu festivaller sayesinde Silifke'miz, adını Türkiye'ye olduğu gibi tüm dünyaya duyurmuştur. Silifke halkı, geçmişine sahip çıkarak bu değerlerini korumuştur. Akdeniz'in incisi olan bu güzel ilçe, tarihi dokusu ve tabii güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. Festival dolayısıyla gelen konuklarımız, ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadırlar. Her yıl farklı bir özelliğini ve zenginliği kutladığımız festivalimizi artık Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali olarak kutlamaktayız. Bu festivalimiz kapsamında düzenlediğimiz konserler, yarışmalar, turnuvalar ve bisiklet kriteryumu gibi daha sayabileceğimiz birçok etkinlikler yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Bisiklet kriteryumu oldu. Bütün bisiklet tutkunlarımızı bu kriteryuma bekliyoruz" dedi.

Festival programı içerisinde yer alan Türk Pop ve Türk Halk Müziği Yarışmaları için başvurular devam ediyor. Yarışma, katılımcıların sahne deneyimi kazanmalarını, özgüvenlerini artırmalarını ve müzik alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine de imkan sağlıyor.

Başkan Turgut, "Festival içerisinde yapılan ses yarışmalarını geleneksel olarak devam ettiriyoruz. Düzenlenen ses yarışmalarında genç yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlıyor, başarılı gençlerimizi ödüllendiriyoruz. Bu yılda ses yarışması kategorisinde Türk Pop Müziği ve Türk Halk Müziği yarışmaları yapmayı planladık. Genç yeteneklerimiz yarışmalara katılarak ön elemelere hazırlanıyorlar. Jüri ekibimizde bu genç yetenekler arasından dereceye girecek en iyi sesi olan gençlerimizi belirleyecekler. Türk Pop Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında ödüllü olarak yapılan ses yarışmaları kültür haftamıza zenginlik katmaktadır. Gençlerimize şimdiden başarılar, jüri üyelerimize de kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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