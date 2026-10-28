Silifke\'de vakıf okuma salonu Kaymakam Fırat\'ın katıldığı törenle açıldı

Silifke'de vakıf okuma salonu Kaymakam Fırat'ın katıldığı törenle açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Silifke'de, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Okuma Salonu, Gençlik Merkezi'nde törenle açıldı. Açılışa Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz katıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, "Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Okuma Salonu" törenle açıldı.
Silifke Gençlik Merkezi'ndeki açılışa, Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar okuma salonunu gezdi.
Programda Kaymakam Fırat, gençlik merkezinde yürütülen çalışmalarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'den bilgi aldı.
Kaynak: AA
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