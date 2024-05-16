Silifke'deki Öğrenciler Plastik Atıklardan Tekerlekli Sandalye Alarak Engellilere Bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silifke'deki Öğrenciler Plastik Atıklardan Tekerlekli Sandalye Alarak Engellilere Bağışladı

Silifke\'deki Öğrenciler Plastik Atıklardan Tekerlekli Sandalye Alarak Engellilere Bağışladı

Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Anadolu Lisesi öğrencileri, topladıkları plastik atıklardan elde ettikleri gelirle bir tekerlekli sandalye satın aldı. Sandalye, Dünya Engelliler Haftası kapsamında Silifke Engelliler Derneği'ne bağışlandı. Dernek Başkanı, öğrencilerin duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, sosyal sorumluluk projelerinin artmasını umut etti.

16.05.2024 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler, topladıkları plastik atıklardan elde ettikleri gelirle aldıkları tekerlekli sandalyeyi, Silifke Engelliler Derneğine bağışladı.

Taşucu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, rehber öğretmen Betül Kozan Yaşar önderliğinde sosyal destek projesi kapsamında, topladıkları plastik atıkların satışını gerçekleştirdi.

Bunun geliriyle alınan tekerlekli sandalye, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında okul bahçesinde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi bir kişiye verilmek üzere Silifke Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş'e teslim edildi.

Dernek Başkanı Ateş, herkesin birer engeli adayı olduğunu belirterek, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Ateş, "Öğrencilerimiz çok güzel, örnek bir davranış sergilediler. Engelliler adına sosyal sorumluluk projelerinin daha da artmasını ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Anadolu Lisesi, Plastik, Silifke, Taşucu, Mersin, Dünya, Engelliler, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke'deki Öğrenciler Plastik Atıklardan Tekerlekli Sandalye Alarak Engellilere Bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:40:09. #1.13#
SON DAKİKA: Silifke'deki Öğrenciler Plastik Atıklardan Tekerlekli Sandalye Alarak Engellilere Bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement