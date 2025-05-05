Silifke Edebiyat Festivali Üçüncü Kez Gerçekleşti

(MERSİN) - Silifke Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Edebiyat Festivali" renkli etkinliklerle devam ediyor.

Bu yıl 2-5 Mayıs günleri arasında üçüncüsü gerçekleştirilen Silifke Belediyesi Edebiyat Festivali'nin ikinci gününde Güven Baykan, Işık Kansu ve Eren Aysan söyleşi yaparken; Mine Söğüt, Mustafa Balbay ve Mahmut Aslan gibi yazarlar da kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

Festivalin üçüncü gününde ise psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, söyleşi ve imza etkinliğinde sevenleriyle buluştu.

Festivalin vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ettiğini, yazarlar ve okuyucular ile bir arada olmanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları söyledi:

"Festivalimize katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz"

"Bu çalışmalarımız, festivallerimiz ve sanat ile iç içe yaptığımız tüm etkinliklerimiz Silifke için ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü bu güzel şehrimiz Silifke müzik, sanat, kültür ve edebiyat alanında son derece önemli ve kıymetli bir değeri barındırıyor. Sanata ve sanatçıya sahip çıkan, sanatın tüm dinamikleriyle iç içe ilgilenen, önemseyen, çok kıymetli sanatseverler barındırıyor. Bunun yanında günümüze kadar bir çok değerli şairler, yazarlar, ve ressamlar barındıran bir şehir. Gerçekten tarih ve kültür anlamında zengin bir ilçeyiz. Bundan dolayı böylesine anlamlı ve başarılı bir festivali kentimizde yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz."