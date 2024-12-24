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(MERSİN)- Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Silifke Kalesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Silifke Kalesi içerisinde temizlik çalışmasını tamamladık. Aynı zamanda sulama, çiçek dikimi, budama ve çim biçme gibi rutin faaliyetlerimize de aralıksız devam ediyoruz. Silifke Belediyesi olarak 7/24 görevimizin başındayız" dedi.

Yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen kaledeki temizlik çalışması, Silifke Belediyesi koordinesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Büyüyen otlar biçilip, kale duvarları, çevre alanlar ve yürüyüş yolları temizlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şehrin turizm noktalarına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, bu çalışmaların sıklıkla devam edeceğini kaydetti.

"İlçemizin her mahallesinde ve her noktasında ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor"

Ziyaret ettiği yerlerde mahalle sakinlerinin taleplerinin yerine getirilmesi için ilgili birim amirlerine talimat veren Başkan Turgut, "Çevresine ve çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışını benimseyerek hizmetlerimizi yürütüyoruz. İlçemizin her mahallesinde ve her noktasında farklı birimlerimiz ile ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor. Çocuk parklarımız, dinlenme ve mesire alanlarının temizliği, cami bahçelerindeki yeşeren otların ve çimlerin biçilmesi, tarihi ören yerlerimizin temizliği gibi işlemleri de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz rutin olarak düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Son olarak Silifke Kalesi içerisinde temizlik çalışmasını tamamladık. Aynı zamanda sulama, çiçek dikimi, budama ve çim biçme gibi rutin faaliyetlerimize de aralıksız devam ediyoruz. Silifke Belediyesi olarak 7/24 görevimizin başındayız" dedi.