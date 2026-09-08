Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebat için arama 7'nci gününde sürüyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebat için arama 7'nci gününde sürüyor

Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebat için arama 7\'nci gününde sürüyor
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Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatı arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Enkazın yeri 4'üncü günde Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın gemisinin sonar sistemleriyle tespit edilirken, kayıp mürettebatın yakınlarının Silivri sahilindeki bekleyişi sürüyor.

SİLİVRİ açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 7'nci günde devam ediyor.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine denizde başlatılan arama kurtarma çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor.

GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4'ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4'üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri sahilinde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor. Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Sonar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebat için arama 7'nci gününde sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebat için arama 7'nci gününde sürüyor - Son Dakika
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