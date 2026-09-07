Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu\'nun mürettebat yakınları bilgilendirildi

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan gemide bulunan mürettebatın yakınlarına yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veriliyor.

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de Türk bayraklı "MT Alsu" tankeriyle çarpışması sonucu 10 kişilik mürettebatıyla batan ve 720 metre derinlikte konumu tespit edilen Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gemide bulunan mürettebatın aileleri ve yakınları, kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde arama kurtarma ekiplerinden gelecek haberi bekliyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ile AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, kriz merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve burada bekleyişlerini sürdüren gemi mürettebatının yakınlarıyla sohbet etti.

Silivri Kaymakamı Murat Eren de yürütülen su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmaları hakkında mürettebatın yakınlarına detaylı bilgi aktardı.