Silivri açıklarında gemi çarpıştı: 10 personelle irtibat kopuk - Son Dakika
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Silivri açıklarında gemi çarpıştı: 10 personelle irtibat kopuk

Silivri açıklarında gemi çarpıştı: 10 personelle irtibat kopuk
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Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiler çarpıştı. Alsu'da hasar yok, ancak Tuğberk İmamoğlu ve 10 personelle irtibat kurulamıyor. Arama kurtarma sürerken, mürettebat yakınları limanda bekliyor.

SİLİVRİ açıklarında, Alsu isimli ticari gemi ile çarpışan Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide yakınları bulunanlar, Silivri Limanı'na geldi.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı, 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı, 89,98 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğindeki Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide herhangi bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve içindeki 10 personelle irtibat kurulamadığı belirtildi. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan personelin yakınları da Silivri Limanı'na geldi. Yetkililerden bilgi alan yakınları, gelişmeleri limanda bekliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri açıklarında gemi çarpıştı: 10 personelle irtibat kopuk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında gemi çarpıştı: 10 personelle irtibat kopuk - Son Dakika
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