Silivri açıklarında gemi çarpışması sonrası 10 denizci aranıyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında gemi çarpışması sonrası 10 denizci aranıyor

Silivri açıklarında gemi çarpışması sonrası 10 denizci aranıyor
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Silivri'nin 18 mil güneyinde Tuğberk İmamoğlu yük gemisi ile Alsu tankeri çarpıştı; yük gemisi battı, 10 mürettebat kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, çarpışmanın ardından sağlam kalan Alsu tankeri bölgeye demirledi.

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Silivri açıklarında 03: 00 sıralarında yaşanan gemi kazasında kaybolan 10 denizciyle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kazadan hemen sonra battığı belirtilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışan Alsu isimli tanker bölgeye demirledi.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden rulo saç yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisi 03.00 sıralarında Silivri'nin 18 mil güneyinde çarpıştı. Olayda Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık 800-900 metre derinliğin bulunduğu bölgede batarken, 10 kişilik mürettebatı kayboldu. Bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları yürütülürken, yük gemisinin can kurtarma filikası da boş vaziyette bulundu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'ünün açıklamasına göre kazadan yara almadan kurtulan Alsu tankeri de bir süre arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Alsu tankeri daha sonra saat 15.30 sıralarında Silivri açıklarına demirledi.

Kaynak: ANKA

Denizcilik, İstanbul, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında gemi çarpışması sonrası 10 denizci aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında gemi çarpışması sonrası 10 denizci aranıyor - Son Dakika
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