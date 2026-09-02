Silivri açıklarında gemi çarpışmasında batan gemide 10 mürettebatı arama çalışmalarına - Son Dakika
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Silivri açıklarında gemi çarpışmasında batan gemide 10 mürettebatı arama çalışmalarına

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Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu battığı değerlendirilen gemideki 10 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbotu bölgeye sevk etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu battığı değerlendirilen gemideki mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batmış olduğu değerlendirilen gemi ile 10 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlara saat 8.40 itibarıyla gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi, TCG Karayel hücumbotu da bölgeye intikal etmektedir."

Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında gemi çarpışmasında batan gemide 10 mürettebatı arama çalışmalarına - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında gemi çarpışmasında batan gemide 10 mürettebatı arama çalışmalarına - Son Dakika
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