Silivri Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuna itiraz etti

Silivri Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuna itiraz ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporuna itirazda bulundu. Yeniden rapor düzenlenmesi için hazırlanan yazının Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin hazırlanan Adli Tıp raporuna itirazda bulundu.
Başsavcılık, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz etti.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının, yeniden rapor yazılması için hazırladığı yazıyı Adli Tıp Kurumu'na gönderdiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?