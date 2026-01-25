Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Çocuklarla Bir Araya Geldi: "Yeter Ki Siz Mutlu Olun, Bora Ağabeyiniz Her Zaman Yanınızda"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Buz Pateni Pisti'nde çocuklarla bir araya geldi. Çocukların isteklerini dinleyen Balcıoğlu, "Çocuklar, gençler… Yeter ki siz mutlu olun, derslerinizde başarılı olun. Bora ağabeyiniz her zaman yanınızda" dedi.

Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu Buz Pateni Pisti'ni ziyaret ederek çocuklarla buluştu. Balcıoğlu, tatil boyunca pistte zaman geçiren çocukların keyfinin yerinde olduğunu dile getirdi.

Çocukların keyifli zaman geçirmesini önemsediklerini kaydeden Balcıoğlu, "Evlatlarımızın yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve güzel kılmak adına hizmete sunduğumuz Buz Pateni Pisti'mizde keyifler yerinde. Çocuklar, gençler… Yeter ki siz mutlu olun, derslerinizde başarılı olun. Bora ağabeyiniz her zaman yanınızda" ifadelerini kullandı.