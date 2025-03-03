Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Eleştirilere Cevap - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Eleştirilere Cevap

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı meclis toplantısında AK Parti ve MHP üyelerinin eleştirilerine yanıt verdi. Ramazan ayı öncesinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Balcıoğlu, geçmişte sağlanan hizmetlerin sahiplenilmesine dikkat çekti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Silivri'ye yaptığı yatırımlara vurgu yaptı.

03.03.2025 17:22  Güncelleme: 19:59
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, mart ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde AK Parti ve MHP meclis üyelerinden gelen eleştirileri yanıtladı. Başkan Balcıoğlu, "Geçmiş dönemde iktidarın eliyle gelen birçok hizmet vardı, burada gördük valilik eliyle gelen, İBB eliyle gelen hizmetleri, herkesten önce göğsünüzü gere gere sahipleniyordunuz. İktidar getirince tamam, İBB getirince şube müdürü mü oluyoruz?" dedi.

Silivri Belediyesi 2025 yılı mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Balcıoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birlik ve beraberlik ruhunun güçleneceğine olan inancını dile getirerek, Ramazan ayı boyunca ilçede birçok hizmet sunduklarını belirtti. Başkan Balcıoğlu, Ramazan öncesi Silivri merkez ve köyleri de dahil olmak üzere 72 caminin temizlendiğini ifade etti.

Balcıoğlu, AK Parti ve MHP meclis üyelerinden gelen eleştirileri yanıtladı. MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan destekler nedeniyle Başkan Balcıoğlu'nu Silivri'yi "İBB'nin şube müdürlüğü haline getirmekle" eleştirdi.

"İktidar getirince tamam, İBB getirince şube müdürü mü oluyoruz?"

Eleştirilere karşılık veren Balcıoğlu, bütçeyi daha verimli kullanma amacında olduklarını belirterek, "Geçmiş dönemde iktidarın eliyle gelen birçok hizmet vardı, burada gördük valilik eliyle gelen, İBB eliyle gelen hizmetleri, herkesten önce göğsünüzü gere gere sahipleniyordunuz. İktidar getirince tamam, İBB getirince şube müdürü mü oluyoruz?" dedi.

" Ekrem İmamoğlu, Silivri'ye yatırım yapmak zorunda"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'ye hizmet etmeye devam edeceğini belirten Balcıoğlu, "Tabii ki Ekrem İmamoğlu, Silivri'ye yatırım yapmak zorunda. Hizmet de yapacak. Buradan 75 bin oy almış bir İBB, başka bir ülkenin belediyesi değil ki. Buradaki vatandaşlar bu hizmetten yararlanmak zorunda. İBB nasıl geçen beş yıl boyunca Silivri'ye hizmetten geri durmadıysa, bu dönem daha iyisini yapacağız" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, İmamoğlu'nun Silivri Kent Lokantası açılışındaki "Mega Proje" söylemini eleştirerek, kent lokantasını basit bir proje olarak nitelendirdi ve açılan alanın uygun olmadığını iddia etti.

"İnsanlar simit alırken bile hesap yapıyor"

Yazıcı'ya cevap veren Balcıoğlu, "Kent lokantası neden mega proje, işte bu yüzden. Toplumun geldiği nokta bu, insanlar simit alırken bile hesap yapıyor, gençler okul harçlıklarıyla karnını doyurmaya çalışıyor, emekliler ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor" dedi. Ayrıca, Kent Lokantası'nın bulunduğu yerin depreme dayanıklı olduğunu belirten Balcıoğlu, "Bir araştırma yapıldı, Silivri'nin daha önce bir lokantası, esnafı olmayan bir yer seçilsin diye bakıldı" ifadelerini kullandı.

Silivri'nin altyapısına 5 milyar TL harcandı

Yazıcı, Büyükkılıçlı'dan gelen kanalizasyonun 600 metre gerisinde çökme olduğu ve İSKİ'nin bunu yapmadığı yönünde eleştirilerde bulundu. Balcıoğlu, İSKİ'nin yatırımlarının eleştirilmesinin komik olduğunu ifade ederek, geçen beş yılda Silivri'nin altyapısına 5 milyar TL harcandığını söyledi. Balcıoğlu, son temel atma töreniyle birlikte Silivri'ye 1 milyar 600 milyon TL'lik İSKİ altyapı yatırımları yapıldığına da dikkat çekti. Kanal çökme iddialarına yanıt veren Balcıoğlu, İSKİ'den "Hayır, çöken kanalımız yok" yanıtını aldıklarını söyledi.

"Belediyemizin tüm müdürlüklerinin olduğu bir koordinasyonla sahadaydık"

Yazıcı, kar yağdığında gerekli müdahalelerin yapılmadığını öne sürerken, Balcıoğlu, gerekli kurumlarla sahada olduklarını belirterek, "Birçok mahallemizde sokak sokak gezdik, arkadaşlarımız da oradaydı. Bütün kurumlarla birlikte afet koordinasyon merkezimize de kaymakam beyle birlikte, ilçe tarım müdürlüğünden milli eğitim müdürlüğüne, bizim belediyemizin tüm müdürlüklerinin olduğu bir koordinasyonla sahadaydık. Ayrıca Kızılayımız da vardı, yani gerçekten çok verimli bir koordinasyon sağladık" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Eleştirilere Cevap - Son Dakika

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