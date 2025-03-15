Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan İBB Meclisi'ne Tepki - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan İBB Meclisi'ne Tepki

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Meclisi'nde Gençlik ve Kültür Merkezi'nin ince işçilik protokolüne AKP ve MHP'nin 'hayır' oyu vermesine tepki gösterdi. Balcıoğlu, gençlere hizmet için böyle bir projenin önemine vurgu yaptı.

15.03.2025 16:03  Güncelleme: 17:13
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, kaba inşaatı Silivri Belediyesi tarafından tamamlanan Gençlik ve Kültür Merkezi'nin ince işçiliğinin İBB tarafından tamamlanması için hazırlanan protokole AKP ve MHP gruplarının "hayır" oyu vermesine tepki gösterdi. Balcıoğlu, " Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki gençlere, Silivri'deki hemşehrilerimize hizmet etmeyecek mi? Sen AKP'lisin sen MHP'lisin sen CHP'lisin mi diyecek" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, İBB Meclisi'nde, yapımı devam eden Gençlik ve Kültür Merkezi'ne ilişkin konuştu. Silivri Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'nin ince işçiliğinin İBB tarafından tamamlanmasına ilişkin protokol, İBB Meclisi'nde gündeme geldi. AKP ve MHP grupları protokole karşı oy kullansa da protokol, oy çokluğuyla kabul edilerek merkezin tamamlanmasının önü açıldı.

Gençlik ve Kültür Merkezi'nin Silivri'nin gençlerini sosyal aktiviteler için diğer ilçelere gitmekten kurtaracak bir proje olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Ben kendimi bildim bileli bizim çocuklarımız, evlatlarımız komşu ilçelere gidiyorlar. Tiyatro salonumuz yok, gençlik merkezimiz yok. Gençlerimizi komşu ilçelere gitmekten kurtaracak bir yatırımın protokolünün Ekrem Başkanımıza verilmesi noktasında meclis üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir yatırım yaklaşık 40 bin tane öğrencimiz var bizim ilk orta ve lisede. Bu gençler adına aileleri adına hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Önümüzdeki seçimlerde mücadele edecek rakip bulamayacağım"

MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, Gençlik ve Kültür Merkezi'nin Silivri Belediyesi'nin bütçesiyle yapılması gerektiğini savundu. Balcıoğlu, MHP Meclis Üyesi Sultan Aşkın'a, "Siz böyle giderseniz, önümüzdeki seçimlerde karşıma mücadele edecek rakip de bulamayacağım ben bu gidişle" sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun Silivri'den 75 bin oy aldığını hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Yani Silivri'deki gençlere, Silivri'deki hemşehrilerimize hizmet etmeyecek mi? Sen AKP'lisin sen MHP'lisin sen CHP'lisin mi diyecek? Biz alıp sırtımızda mı götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

400 milyonun üzerinde bir yatırımın Silivri'ye gelmesine teşekkür edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Balcıoğlu, "Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi farklı bir ülkenin belediyesi mi onu anlamış değilim. Buraya gelecek yatırım 400 milyonun üzerinde bir yatırım. Yani siz teşekkür etmeniz gerekirken tıpkı Silivri'de yaptığınız gibi aynı şekilde karşı çıkıyorsunuz, herkes farkında bunun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan İBB Meclisi'ne Tepki - Son Dakika

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