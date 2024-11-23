Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Öğretmenler Günü\'nde Eğitimcilerle Bir Araya Geldi

Güncel

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyede görev yapan öğretmen ve eğitimcilerle bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, eğitimcilerin özverili çalışmaları sayesinde eğitimin ilçenin her köşesine ulaştığını söyledi.

Başkan Balcıoğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyede görev yapan öğretmen ve eğitimciler ile Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, eğitimin sadece bir bilgi aktarımı değil, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkaran ve hayatlara dokunan güçlü bir araç olduğunu belirtti.

Silivri Belediyesi'nin eğitim alanındaki çalışmalarına değinen Başkan Balcıoğlu, kültür merkezinde düzenlenen enstrüman, halk oyunları ve dil kurslarından mahalle evlerindeki tasarım ve kişisel gelişim programlarına kadar geniş bir yelpazede verilen eğitimlerin önemini vurguladı.

İnsana hizmeti merkeze alan bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Kendime ve yol arkadaşlığı yaptığım herkese şunu söylüyorum: 'Dert edinmeyen, süreçleri analiz etmeyen ve daha fazla ne yapabileceğini düşünmeyen biri bu yolda bizimle yürüyemez.' Çünkü işimizin merkezinde insan var. Bir hemşehrimizin bir derdi varsa, bu bizim derdimizdir. Sizin gibi değerli eğitmenlerden beklentimiz, bu anlayışı daha da ileri taşımanız ve her bireye sevgiyle yaklaşmanızdır" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, öğretmen ve eğitimcilerden kimseyi ayırt etmeden, güler yüzle ve tatlı dille eğitimi herkes için ulaşılabilir kılmalarını beklediğini dile getirdi. Bu anlayışın Silivri'nin bir bütün olarak güçlenmesini de sağlayacağını dile getiren Balcıoğlu, "Sizlerin gösterdiği bu özveri, yalnızca bugünü değil, yarını da inşa ediyor. İnsan hayatına dokunan, bireylerin yaşamını zenginleştiren büyük emeğiniz için sizlere minnettarım" dedi.