Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Öğretmenler Günü'nde Eğitimcilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Öğretmenler Günü'nde Eğitimcilerle Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Öğretmenler Günü\'nde Eğitimcilerle Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimcilerle bir araya gelerek eğitimin önemine vurgu yaptı ve belediyenin eğitim alanındaki çalışmalarını özetledi.

23.11.2024 09:16  Güncelleme: 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyede görev yapan öğretmen ve eğitimcilerle bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, eğitimcilerin özverili çalışmaları sayesinde eğitimin ilçenin her köşesine ulaştığını söyledi.

Başkan Balcıoğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyede görev yapan öğretmen ve eğitimciler ile Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, eğitimin sadece bir bilgi aktarımı değil, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkaran ve hayatlara dokunan güçlü bir araç olduğunu belirtti.

Silivri Belediyesi'nin eğitim alanındaki çalışmalarına değinen Başkan Balcıoğlu, kültür merkezinde düzenlenen enstrüman, halk oyunları ve dil kurslarından mahalle evlerindeki tasarım ve kişisel gelişim programlarına kadar geniş bir yelpazede verilen eğitimlerin önemini vurguladı.

İnsana hizmeti merkeze alan bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Kendime ve yol arkadaşlığı yaptığım herkese şunu söylüyorum: 'Dert edinmeyen, süreçleri analiz etmeyen ve daha fazla ne yapabileceğini düşünmeyen biri bu yolda bizimle yürüyemez.' Çünkü işimizin merkezinde insan var. Bir hemşehrimizin bir derdi varsa, bu bizim derdimizdir. Sizin gibi değerli eğitmenlerden beklentimiz, bu anlayışı daha da ileri taşımanız ve her bireye sevgiyle yaklaşmanızdır" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, öğretmen ve eğitimcilerden kimseyi ayırt etmeden, güler yüzle ve tatlı dille eğitimi herkes için ulaşılabilir kılmalarını beklediğini dile getirdi. Bu anlayışın Silivri'nin bir bütün olarak güçlenmesini de sağlayacağını dile getiren Balcıoğlu, "Sizlerin gösterdiği bu özveri, yalnızca bugünü değil, yarını da inşa ediyor. İnsan hayatına dokunan, bireylerin yaşamını zenginleştiren büyük emeğiniz için sizlere minnettarım" dedi.

Kaynak: ANKA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Bora Balcıoğlu, Yerel Yönetim, Politika, Silivri, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Öğretmenler Günü'nde Eğitimcilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
11:02 Eşiyle ilişki yaşayan avukatı adliye önünde öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan avukatı adliye önünde öldürdü
10:49 ABD’de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu ABD'de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu
10:49 Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu
10:47 El Salvador, Bitcoin’den 10 milyar liradan fazla kar etti El Salvador, Bitcoin'den 10 milyar liradan fazla kar etti
10:38 Yenidoğan Çetesi’nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum Yenidoğan Çetesi'nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum
10:38 Çankırı’da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı Çankırı'da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı
10:32 Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz’un çekişmeli boşanma davası Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz'un çekişmeli boşanma davası
10:31 Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı’nın oğlu ile görüntülendi Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi
10:23 Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 09:58:43. #1.11#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Öğretmenler Günü'nde Eğitimcilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.