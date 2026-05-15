Silivri Belediye Başkanı özel öğrencilerin gösterisini izledi

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen programa katılarak, özel öğrencilerin gösterilerini izledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Engelliler Haftası kapsamında Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun gerçekleştirdiği özel programa katılım sağladı. Öğrencilerin hazırladığı etkinlikleri yakından takip eden Başkan Balcıoğlu, program sonrasında özel bireylerin toplumsal hayattaki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Balcıoğlu, "Özel bireylerimizin hazırladığı gösterilere eşlik ederek emeklerine, mutluluklarına ve sevinçlerine ortak olduk. Sevginin, anlayışın ve dayanışmanın engelleri aşan en büyük güç olduğuna inanıyor; özel bireylerimizin hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.