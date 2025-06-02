Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Vali Gül ile Görüştü

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçenin mevcut ihtiyaçları, yürütülen projeler ve gelecek döneme ilişkin hedefler ele alındı.

Balcıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Silivri'nin sosyal, kültürel, ekonomik potansiyeli ve yerel yönetimlerin koordinasyon içinde çalışmasının öneminin konuşulduğu toplantıda, gelecek döneme ilişkin hedefler de görüşüldü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Balcıoğlu, "İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül ile ilçemizin ihtiyaçlarını, projelerimizi ve gelecek dönem hedeflerimizi değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve yakın ilgisi için kıymetli Valimize çok teşekkür ediyorum" dedi.