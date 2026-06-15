İbb Başkanvekili Nuri Aslan'dan Silivri'ye Destek Ziyareti - Son Dakika
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İbb Başkanvekili Nuri Aslan'dan Silivri'ye Destek Ziyareti

15.06.2026 12:21  Güncelleme: 12:56
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CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 17 kişi, operasyon kapsamında sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Balcıoğlu, 'Alnım açık, başım dik' dedi.

Haber: Hakan KAYA/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 17 isim sabah saatlerinde Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Balcıoğlu ve diğer isimlerin savcılık işlemlerinin devam ettiği saatlerde İBB Başkanvekili Nuri Aslan Silivri Belediyesi'ne destek ziyaretinde bulundu.

Cuma sabahı CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yardımcısı Fatih Yavuz ve 17 isim, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk öncesi bir açıklama yapan Balcıoğlu, "İyiyim, sağlığım ve moralim yerinde. Hiç kimse merak etmesin; alnım açık, başım dik... Bu süreç yalnızca şahsımla ilgili değil; Silivri'nin iradesine, vicdanına ve birlikte kurduğumuz güzel geleceğe sahip çıkma meselesidir" dedi.

Balcıoğlu'nun daveti üzerine sabah saatlerinde çok sayıda kişi adliyenin karşısında bulunan belediye binasını ziyaret etti. O isimler arasında İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de yer aldı. Silivrililerle sohbet eden Aslan, herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, Nuri Aslan, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Başkanvekili Nuri Aslan'dan Silivri'ye Destek Ziyareti - Son Dakika

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