Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu: 37 parselin ihalesi iptal edilmedi

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi'nin Eylül Ayı Meclis Toplantısının İkinci Oturumu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Balcıoğlu, "37 parselin tamamının ihalesinin iptal edildiği yönündeki haberler doğru değil" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'nin Eylül Ayı Meclis Toplantısının İkinci Oturumu'nda Silivri Belediye Başkan Yardımcıları Emine Tarin ve Tan Kıroğlu'nun Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkında bilgi verdi. Balcıoğlu, sosyal medyada yayılan ve 37 parselin tamamının ihalesinin iptal edildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Bakanlığın resmi web sitesinde yalnızca 2 parselin iptal edildiğini ve diğer parsellerin hala ilanda olduğunu belirtti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Başkan Yardımcıları'nın Ankara'da Milli Emlak Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerin sonuçlarını paylaştı. Görüşmeler, rezerv arazilerin satışına ilişkin şikayetler ve Silivri'deki muhtarların talepleri doğrultusunda gerçekleşti. Özellikle Çayırdere, Sayalar ve Danamandıra mahallelerinden gelen talepler üzerine, Çayırdere'deki iki parselin ihaleden çekilmesi konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi. Ancak, diğer araziler için iptal kararlarının olmadığı ifade edildi.

Toplantıda Silivri halkının mağduriyetlerini gidermek için yapılacak çalışmaların önemini vurgulayan Balcıoğlu, "Benim Bakan Beyden istirhamım şudur, ilgili yerlerin on yıllardır o arazileri kullanan, onlara sahip çıkan mevcut Silivri hemşehrilerimizin hak sahibi yapılarak onların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için çalışma yapılmasıdır" dedi. Balcıoğlu, Silivri halkından bu konuda destek beklediklerini dile getirdi.