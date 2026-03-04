Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Afet Farkındalık Eğitimine Katıldı - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Afet Farkındalık Eğitimine Katıldı

04.03.2026 14:49  Güncelleme: 15:36
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından düzenlenen afet farkındalık eğitimine katıldı. Olası İstanbul depreminin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, eğitimlerin önemine dikkat çekti ve gençleri gönüllü olmaya davet etti.

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından öğrencilere ve akademisyenlere yönelik düzenlenen afet farkındalık eğitimine katıldı. Depremin kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Bugün burada edineceğiniz farkındalık ve ileride alacağınız gönüllülük eğitimleri, sadece bir sertifikadan ibaret değil; bu ülkenin ve bu şehrin kaderine doğrudan etki edecek bir adımdır" dedi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nde, SAK ekipleri tarafından düzenlenen afet farkındalık eğitimine katıldı.

Olası İstanbul depreminin artık bir "ihtimal" değil; bilimsel verilerle desteklenen kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunun altını çizen Balcıoğlu, bu gerçeği korkuyla değil, "sıfır tolerans" ve "maksimum hazırlık" ilkesiyle karşılamak mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

3 yıl önce, 6 Şubat sabahı millet olarak çok ağır bir sabaha uyanıldığını dile getiren Balcıoğlu, "O gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirmesiyle Hatay'a gittim. Bölgeye vardığımda, şahit olduğum o can pazarını, yaşanan yıkımı tarif etmeye kelimeler yetmez.  Bir şehrin nasıl yok olduğunu, insanların enkaz başında sevdiklerinden bir ses duyabilmek için nasıl bir umutla 'Sesimi duyan var mı?' diye beklediğini bizzat yaşadım; o dondurucu soğukta yaşanan çaresizliği iliklerime kadar hissettim. O toz dumanın ve sessiz çığlıkların arasında kendi kendime bir söz verdim: 'Silivri'de bu tablonun yaşanmaması için, vatandaşımın bu çaresizliği tatmaması için var gücümle çalışacağım' dedim" diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana "Afetlere Karşı Dirençli ve Hazırlıklı Bir Silivri" vizyonuyla çalıştıklarını belirten Balcıoğlu, "Yara sarmak yetmez, asıl mesele yara almamaktır diyerek kentsel dönüşümü bir beka meselesi olarak gördük ve riskli binaların yıkımını gerçekleştirdik. Silivri Arama Kurtarma ekibimiz (SAK), AFAD'ın zorlu akreditasyon sınavlarını geçerek yetkinliğini kanıtladı" dedi.

"Eğitimli bir genç, afetin ilk dakikalarında en büyük kurtarıcıdır"

Böylesi büyük bir afeti yalnızca hükümetin, yerel yönetimlerin ya da profesyonel kurumların çabasıyla atlatmanın mümkün olmadığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hatay'daki gözlemlerimden çıkardığım en acı gerçek şuydu: Sahada kamu kurumları olsa da, afet ilk yardımını bilen, soğukkanlılıkla yönlendirme yapabilecek gönüllü insan sayısı son derece yetersizdi. O an daha net anladım ki; en az arama kurtarma ekipmanları kadar, eğitim almış gönüllü insan gücüne ihtiyaç var. İşte bu süreçte en büyük sorumluluk siz gençlerin omzundadır. Çünkü sizler; en dinamik, en hızlı organize olabilen ve en yüksek etki potansiyeline sahip kesimsiniz. Sizleri sadece bu eğitimleri dinlemeye değil; elini taşın altına koyan, sorumluluk alan bireyler olarak 'Destek AFAD Gönüllüsü' olmaya davet ediyorum. Bugün burada edineceğiniz farkındalık ve ileride alacağınız gönüllülük eğitimleri, sadece bir sertifikadan ibaret değil; bu ülkenin ve bu şehrin kaderine doğrudan etki edecek bir adımdır. İnanın, eğitimli bir komşu, eğitimli bir genç, afetin ilk dakikalarında en büyük kurtarıcıdır."

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
