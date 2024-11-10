Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Atatürk'ün Vefatının 86'ncı Yılı Dolayısıyla Düzenlenen Mevlit Programına Katıldı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılında, Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen mevlit programına katıldı. Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için dua etti. Başkan Balcıoğlu, Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiğini, bu mirasa sahip çıkmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.