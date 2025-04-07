Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan Ramazan ve 23 Nisan Etkinlikleri Açıklaması

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bizlerin, ne Ekrem Başkan'ın ne diğer arkadaşlarımızın veremeyeceği hiçbir hesabımız yoktur. Bunu çok net biçimde, gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Hukuk önünde veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok" dedi.

Balcıoğlu, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ramazan ayında ilçede birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti. Ramazan öncesinde merkezden köylere kadar 72 camiyi temizleyerek vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yapabilmelerini sağladıklarını ifade eden Balcıoğlu, her gün Eski Festival Alanı ile 35 mahallenin tamamında iftar sofraları kurduklarını, cumartesi ve pazar günleri, sahilde zabıta noktasının yanında vatandaşlara şerbet ve Osmanlı macunu ikram ettiklerini anlattı.

Ramazan boyunca 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını belirten Balcıoğlu, "65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi yaklaşık bin hemşehrimize her gün sıcak yemek dağıtımı yaptık. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte ramazan ayı boyunca Silivri genelinde yaklaşık 125 bin kişiye iftar ulaştırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Yine 10 bin ailemize içerisinde temel gıda malzemeleri bulunan Ramazan kolileri ulaştırdık" dedi.

23 Nisan hazırlıkları tamamlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Balcıoğlu, "Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımız, bu özel günde özgürce oynasın, gülsün ve bayramlarını doyasıya yaşasınlar diye Silivri Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İlçemizde 23 Nisan Çocuk Şenliği hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah bayram günü, çocuklarımız için oyun parkurları, sahne gösterileri, müzik ve sürprizlerle dolu bir şenlik gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç, bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır. Tüm ailelerimizi çocuklarıyla birlikte 23 Nisan etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Berker Esen'i kutladı

Partisi CHP'nin dünkü 21. Olağanüstü Kurultayı'nın demokrasiye yakışır bir olgunlukla tamamlandığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Delegelerimizin güveniyle yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i ve Parti Meclisi'nde görev alacak tüm yol arkadaşlarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Bu vesileyle, CHP Parti Meclisi'ne seçilen, birçoğunuzun yakından tanıdığı, partimizin gençlik kollarından yetişmiş yol arkadaşımız Berker Esen kardeşimi de ayrıca tebrik etmek istiyorum" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi

Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştiren Balcıoğlu, "Milletimiz kendi iradelerine karşı yapılmış bir hamle olarak değerlendiriyor. Sokak böyle diyor arkadaşlar. Hemşehrilerimiz böyle okuyor, böyle görüyor bu yapılanları. Bizlerin, ne Ekrem Başkan'ın ne diğer arkadaşlarımızın veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Bunu çok net biçimde, gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Hukuk önünde veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok çok şükür. Ancak yeter ki hukuk olsun, kanun olsun, yeter ki vicdan olsun" dedi.

Balcıoğlu, mecliste belediyenin borçları olduğunu öne süren ve belediye şirketi Ezgi A.Ş hakkında eleştirilerde bulunan Sultan Aşkın'a da yanıt verdi.

Ezgi A.Ş'nin belediye hizmet binasında faaliyet göstermesinin uygun olmadığını dile getiren Balcıoğlu, "Bu, özel hukuk tüzel kişisinin belediye binasında yer almasının doğru olmadığı anlamına gelir. Aykırıdır, mevzuata da aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Belediyenin atıl durumdaki Kariyer İstihdam ofisinin Ezgi A.Ş'yle birleştirilerek yeniden aktif hale getirileceğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Bu kapsamda, ofis eğitim faaliyetlerine başlayacak ve hizmet vereceğiz. Bu taşınma, yerleşim ve başvuru konusunda yaşanan zorlukları gidermiş olacağız" diye konuştu.

Balcıoğlu, belediyenin borçlarına değinirken de, "Giderken bıraktığınız borçlar ortada" dedi.