Silivri Belediye Başkanı, Kadın Hakları Günü'nü Kutladı

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla Belediye Meclisi'ndeki kadın üyelere çiçek takdim etti.

Silivri Belediyesi 2024 yılı aralık ayı meclis toplantısı ikinci birleşimi, Başkan Balcıoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Balcıoğlu, Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadın üyelere çiçek takdim etti.

"Güçlü kadın, güçlü toplum demek"

Kadının toplumdaki önemine değinen Balcıoğlu, "Biliyorum ki kadınlarımız, toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi meclisimizde de önemli rol oynamaktadırlar. Bizlere güç katıyorlar, iyi ki varlar. Güçlü kadın, güçlü toplum demek olduğunu inanarak söylüyorum ve her zaman onların yanında destekçi olacağımızın da sözünü veriyoruz" dedi.