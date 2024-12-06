Silivri Belediye Başkanı'ndan Yatırım Vurgusu

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ile ilçeye yönelik yatırımların konuşulduğu toplantıda bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, "İlçemizin altyapı ve enerji ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal alanlarımızı da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz projeler büyük önem taşıyor" dedi.

Başkan Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Dr. Mehmet Çakılcıoğlu ve İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın'ın bir araya geldiği toplantıda, ilçeye yapılacak yatırımlar ele alındı.

Silivri'yi daha ileri taşımak ve her alanda geliştirmek için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin devam edeceğine dikkati çeken Balcıoğlu, "Silivri'mizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin altyapı ve enerji ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal alanlarımızı da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz projeler büyük önem taşıyor. Bu projeler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na destekleri için teşekkür ederiz. Silivri'nin geleceği için birlikte güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.