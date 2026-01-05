Silivri Belediye Meclisi, Yılın İlk Toplantısını Yaptı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yönetiminde yaptı.

Balcıoğlu'nun başkanlık ettiği 2026 yılı Ocak ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda toplam 16 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantının birinci maddesi olan, Belediye Meclisi'nin 2026 yılı çalışma takviminin görüşülmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının ikinci maddesi olan Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Komisyon oluşturulmasının görüşülmesi oy birliğiyle karara bağlandı. Üçüncü madde olan "Belediyemizde 2026 yılında geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi" konusu, dördüncü madde olan "Belediyemizde 2026 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi" ve beşinci madde "Belediyemizde 2026 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesi" de oy birliğiyle kabul edildi.

Altıncı madde "Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı Mahallesi 3111 Ada, 42 Parsel sayılı taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin görüşülmesi" Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu'na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edilirken; "Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen Silivri Kurfallı Mahallesi, 3084 ada, 1 parseldeki 80/1 nolu binanın tahsis süresinin uzatılmasının görüşülmesi" Hukuk Komisyonu'na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, "Belediyemiz Meclis Üyelerine "Huzur Hakkı" ücretinin verilmesinin görüşülmesi" kararı, "Araç bağışının belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi", "Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine tahsis edilen aracın tahsis süresinin uzatılmasının görüşülmesi", "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 adet araç tahsisinin görüşülmesi", "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde fiilen çalışmakta olan zabıta personeline aylık maktu fazla çalışma ücretinin üst sınırdan verilmesinin görüşülmesi", "Silivri Belediyesi ile Gaziantep İli Nizip İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının görüşülmesi" maddeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

On dördüncü madde olan "Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Büyükkılıçlı Mahallesi, 4531 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 3010 m2'lik alanının profesyonel itfaiye istasyonu tesis etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi" konusunun Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

On beşinci konu olan "Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletilen Devlet Hastanesi yanı otoparkımızda PTT araçlarının abonmanlığı ile ilgili ek ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi" ve "Silivri'de faaliyet gösteren 2. Amatör ve diğer amatör branşlardaki Spor Kulüpleri ile Silivri Belediyesi Spor Kulübüne nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi" Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.