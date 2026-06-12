Silivri Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu

Silivri Belediyesi\'nde Yolsuzluk Operasyonu
12.06.2026 08:55
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

SİLİVRİ Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Silivri Belediyesi, Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu - Son Dakika

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