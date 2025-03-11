Silivri Belediyesi'nden Birlik ve Beraberlik Sofrası - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nden Birlik ve Beraberlik Sofrası

Silivri Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında, birlik, dostluk ve kardeşlik mesajları verdi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, iftar sofralarının sadece yemek değil, gönüllerin birleştiği bir alan olduğunu vurguladı.

11.03.2025 09:32  Güncelleme: 09:39
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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. İftara katılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Buradaki iftar soframız sadece bir yemek masası değil, aynı zamanda gönüllerin birleştiği, dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği bir gönül sofrasıdır" dedi.

Silivri Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Programa, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Ramazan ayının paylaşmak ve yardımlaşmak anlamına geldiğini belirten Başkan Balcıoğlu, "35 mahallemizde iftar sofralarımızı kurarak hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Sahilde 30 gün boyunca hizmet verecek iftar çadırımızı kurduk. Buradaki iftar soframız sadece bir yemek masası değil, aynı zamanda gönüllerin birleştiği, dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği bir gönül sofrasıdır" diye konuştu.

Balcıoğlu, sofralardaki birlik ruhunu daima koruyacaklarına inandıklarını belirterek, "Gerçekten 'Silivri Birlikte Güzel' dememizdeki sebep nedir biliyor musunuz? Bu bir slogan değil, aslında Silivri'mizin her mahallesinde bir anlayıştan bahsediyoruz. 35 mahallemizin her noktasındaki bu dayanışmadan, bu vefadan, bu birlik ve beraberlikten bahsediyoruz aslında" ifadelerini kullandı.

İlçenin 81 ilden insanın bir araya geldiği bir huzur adası olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Farklı kültürlerden ve farklı geçmişlerden gelerek burayı memleketleri olarak kabul eden tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Balcıoğlu, çocukların özgürce oynayabildiği, kadın ve erkek herkesin bir arada iftar yapabildiği bir ortamın en büyük gücünün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirtti.

Mahalle Muhtarı Erdal Demirkapan, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi'nden Birlik ve Beraberlik Sofrası - Son Dakika

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