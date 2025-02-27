Silivri Belediyesi'nden Ramazan Ayı Denetimleri

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, devam eden denetimlerini Ramazan ayı dolayısıyla daha da yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, tüm zincir marketlerde son kullanma tarihleri, kasa ve reyon farkları ile hijyen koşullarını kapsamlı bir şekilde denetliyor. Yapılan denetimlerde, tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere el konuluyor.

Ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için Ramazan ayı boyunca denetimleri arttırarak devam edeceklerini bildirdi.