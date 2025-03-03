Silivri Belediyesi'nden Sivil Toplum Kuruluşlarına İftar Programı - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nden Sivil Toplum Kuruluşlarına İftar Programı

Silivri Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve yöre dernekleri başkanlarına yönelik iftar programı düzenledi. Başkan Balcıoğlu, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, herkesin kendini ait hissetmesi gerektiğini ifade etti.

03.03.2025 09:45  Güncelleme: 11:22
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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve yöre dernekleri başkanlarına yönelik iftar programı düzenledi. Başkan Balcıoğlu, "Bu şehirde herkesin sesi duyulsun, herkes kendini ait hissetsin istiyoruz. Ben Silivri'nin Belediye Başkanı olarak değil, bu kentin bir evladı olarak şunu açıkça söylüyorum. Kimseyi geride bırakmayacağız, kimseyi yalnız hissettirmeyeceğiz" dedi.

Silivri Belediyesi, ramazanın ikinci gününde, eski festival alanında sivil toplum kuruluşları, yöre dernekleri başkanlarına yönelik iftar programı düzenledi. İftara, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, STK ve yöre dernekleri başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. İftar programında, fasıl ekibinin ardından Silivri Tevhit Camisi İmamı İhsan Koç, Kuran tilaveti yaptı. İftar çadırı dışında ise geleneksel ramazan şerbeti ve macun ikramları sunuldu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, katılımcıların ramazanını kutlayarak, "Ramazan, sadece aç ve susuz kalmak değil; nefislerimizi terbiye etmek, gönüllerimizi arındırmak ve kardeşliğimizi pekiştirmek için bizlere sunulmuş kutlu bir zaman dilimidir" diye konuştu. Başkan Balcıoğlu, ilçenin renklerini, kültürel çeşitliliğini ve toplumsal dayanışmasını yansıtan kıymetli bir sofrada bir arada olduklarını belirtti.

"Dostluğu, dayanışmayı, ortak geleceğimizi paylaşıyoruz"

Sadece bir iftar sofrası paylaşmadıklarını belirten Balcıoğlu, "Dostluğu, dayanışmayı, ortak geleceğimizi paylaşıyoruz. Silivri'de birlikte yaşamanın, birlikte üretmenin ve birlikte güzelleştirmenin en güzel örneğini veriyoruz. Bu şehirde kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışarıda bırakmadan, farklılıkları ayrılık değil, zenginlik olarak gören bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu sofranın etrafında bulunan her bir kişi, Silivri'mizin mozaiğinin bir parçasıdır. Biz biliyoruz ki; farklılıklarımız bizi bölmez, aksine bizi daha güçlü kılar" dedi.

Bora Balcıoğlu, ramazan ayının paylaşmanın, birlik olmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın ayı olduğunu belirterek, "Bizler de bu anlayışla, Silivri'mizin dört bir yanında iftar sofralarımızı kuruyor, Ramazan'ın bereketini ve huzurunu hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Çünkü biz paylaşınca çoğalan, birlikte olunca güçlenen bir şehiriz" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, sivil toplum kuruluşları, yöre dernekleri ve ilçe protokolüyle aynı sofrada buluşmalarının, Silivri'nin dayanışma ruhunun en büyük göstergesi olduğunu vurguladı.

İlçenin geleceğini hep birlikte inşa ettiklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Bu şehirde alınan her kararın, yapılan her işin ortak akıl ve işbirliği ile olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarımızın, yöre derneklerimizin katkıları bizim için çok kıymetli" dedi.

Silivri'yi birlikte yönetip birlikte karar alıp, birlikte ürettiklerini anlatan Başkan Balcıoğlu, "Çünkü bu şehirde herkesin sesi duyulsun, herkes kendini ait hissetsin istiyoruz. Ben Silivri'nin Belediye Başkanı olarak değil, bu kentin bir evladı olarak şunu açıkça söylüyorum: Kimseyi geride bırakmayacağız, kimseyi yalnız hissettirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcıoğlu, iftar programına katılanlara aynı sofrada bir araya geldikleri için teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız duaları kabul eylesin" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi'nden Sivil Toplum Kuruluşlarına İftar Programı - Son Dakika

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