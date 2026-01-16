Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Burs Desteğimizin İkinci Taksidi Bugün İtibarıyla Hesaplara Yatırılmıştır"

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, üniversite öğrencilerine verilen bursun ikinci taksidini hesaplara yatırdı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Burs desteğimizin ikinci taksidi olan 4 bin TL, bugün itibarıyla hesaplarınıza yatırılmıştır. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Silivri Belediyesi, öğrencilere eğitim yolculuklarında destek oluyor. Bu kapsamda Belediye, üniversite öğrencilerine verilen bursun ikinci taksidini hesaplara yatırdı.

Gençlerin hayallerine giden yolda yanlarında olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak; gençlerimizin hayallerine giden yolda her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda burs desteğimizin ikinci taksidi olan 4 bin TL, bugün itibarıyla hesaplarınıza yatırılmıştır. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, geleceğe umutla bakan her bir evladımızla gurur duyuyoruz" dedi.