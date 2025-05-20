Silivri'de 19 Mayıs Coşkusu: Başkan Balcıoğlu'nun Gençlere Mesajı - Son Dakika
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Silivri'de 19 Mayıs Coşkusu: Başkan Balcıoğlu'nun Gençlere Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada, gençleri umut ve geleceğin teminatı olarak vurguladı. Bağımsızlık mücadelesinin ruhunu hatırlatan Balcıoğlu, birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekti.

20.05.2025 18:37
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(İSTANBUL)Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu,  "106 yıl önce işgal günlerinin en karanlık anında yakılan bağımsızlık ateşinin, bugün Silivri'de, sizin yüreklerinizde, alev alev yandığını tüm Türkiye'ye ve dünyaya haykırıyoruz. Anadolu, düşman çizmeleriyle çiğneniyor; millet yorgun, umutlar tükenmişti. Ama tam da o karanlığın en koyu anında Bandırma Vapuru ile yola çıkan bir avuç cesur yürek vardı" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı. Eşi Hayriye Sena Balcıoğlu ile birlikte yurttaşlarla bayram coşkusunu paylaşan Balcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, "106 yıl önce işgal günlerinin en karanlık anında yakılan bağımsızlık ateşinin, bugün Silivri'de, sizin yüreklerinizde, alev alev yandığını tüm Türkiye'ye ve dünyaya haykırıyoruz. Anadolu, düşman çizmeleriyle çiğneniyor; millet yorgun, umutlar tükenmişti. Ama tam da o karanlığın en koyu anında Bandırma Vapuruyla yola çıkan bir avuç cesur yürek vardı" diye konuştu.

"Bağımsızlık meşalesi Samsun'dan güneş gibi doğdu"

"Tam 106 yıl önceydi. Anadolu, düşman çizmeleriyle çiğneniyor; millet yorgun, umutlar tükenmişti. Ama tam da o karanlığın en koyu anında Bandırma Vapuruyla yola çıkan bir avuç cesur yürek vardı" diyen Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yakılan bağımsızlık meşalesinin, bugün gençlerin yüreğinde yanmaya devam ettiğini söyledi.

Gençlere seslenen Başkan Balcıoğlu, "Büyük Atatürk, 19 Mayıs'ı yalnızca bir tarih olarak bırakmadı. O günü, milletin maküs talihini yenen büyük ruhu, gençliğe emanet etti. Cumhuriyet'i sizlere emanet etti. Siz varsanız, umut var; siz varsanız, yarınlar aydınlık" dedi. Gençlerin her zaman yanında olacağını vurgulayan Balcıoğlu, "Birbirinize güvenecek, el ele, gönül gönüle bu güzel ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacaksınız. Ben de sizin yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

"Bu umut bizim, bu gelecek bizim"

Silivri'deki birlik ve beraberlik ortamının korunmasının önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, ilçede farklı kültürlerden yurttaşların bir arada huzur içinde yaşadığını söyledi.Balcıoğlu, "Silivri, farklılıklarımızın bizi birleştirdiği, çeşitliliğimizin bizi zenginleştirdiği bir yer olmaya devam ediyor. Çünkü bu davet bizim, bu umut bizim, bu gelecek bizim" dedi.

Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim" dizelerini hatırlatan Balcıoğlu, "Biz bu sözlerin anlamını Silivri'nin sokaklarında, sahilinde, dost sofralarında yaşıyoruz. Silivri'de bu ruhla yaşıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından başlayan kutlamalarda DJ Emre sahne aldı. Performansının ardından Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu tarafından çiçek takdim edilen DJ Emre, gençlerden yoğun ilgi gördü. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan sanatçı İbrahim Orçin ise seslendirdiği şarkılarla katılımcılara bayram coşkusunu yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de 19 Mayıs Coşkusu: Başkan Balcıoğlu'nun Gençlere Mesajı - Son Dakika

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