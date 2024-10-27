Silivri'de 19 şüpheli yakalandı

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Silivri'de düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 16 bin 934 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan ekipler, 3 bin 214 araç ile 3 bin 214 motosikleti kontrol etti.

Polis, çeşitli suçlardan aranan 19 zanlıyı yakaladı, 62 kişinin yoklama kaçağı olduğunu belirledi.

Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, 47 uyuşturucu madde ve 1283 paket kaçak sigara ele geçirildi.