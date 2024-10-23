Silivri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Turnuvaları Başladı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Turnuvaları başladı. Etkinliğe, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat katıldı.

Silivri Belediyesi, Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Turnuvaları düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Turnuvaları kapsamında düzenlenen "Silivri'nin En Hızlı Atletizm Yarışması" Alibey Spor Salonu Atletizm Sahası'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe 6-17 yaş arası 400 çocuk katıldı.

"Spora ve sporcuya her zaman değer veriyoruz"

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sporun gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaparak, "Spora ve sporcuya her zaman değer veriyoruz. Çocuklarımızın sporla birlikte büyümesi ve gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sık sık dile getirdiğim gibi, çocuklarımız kim tutarsa onun elinde kalıyor. Onların elinden tutup daha iyi yerlere gelmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Daha güçlü bir Silivri için spora ve sporcuya önem verdiklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister" sözlerini hatırlattı.