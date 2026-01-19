Silivri Belediyesi'nden Afet Sonrası Müdahaleyi Hızlandırmaya Yönelik İş Birliği

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliğiyle afet sonrası müdahaleyi hızlandırmaya yönelik bilimsel bir çalışma hayata geçiriliyor.

Silivri Belediyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi ortaklığıyla TÜBİTAK projesi kapsamında yürütülen "Akıllı Sensör Teknolojisi Kullanan Deprem İzleme Sistemi-DEPAR" projesi, deprem sonrası kurtarma süreçlerinin hızlandırılmasını ve etkili bir şekilde yönetilmesini kolaylaştıracak.

Proje ile mevcut betonarme binaların olası bir deprem anında yıkılma durumlarına karşı yenilikçi bir çözüm sunulacak. DEPAR bünyesinde binaların içinde katlara yerleştirilecek cihazlar deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında aktif olarak çalışacak.

Enkaz altında kalan depremzede sayısı tespit edilecek

Proje ile anlık olarak hangi binaların yıkıldığı ve binalarda yaşayan kişi sayısına göre muhtemel göçük altında kalan depremzede sayısı bilinebilecek ve bu bilgilerle kurtarma personel ve ekipmanları depremin meydana getirdiği yıkımın yoğun olduğu bölgelere hızlı ve verimli bir şekilde yönlendirilebilecek. Bu kapsamda 16 Ocak'ta İsmet İnönü Caddesi'nde BİRTEK Sitesi'nde Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir yıkım gerçekleştirilirken; projenin saha uygulamaları kapsamında üretilen prototip cihazların testleri yıkılan binada başarılı bir şekilde yapıldı.

"Hemşehrilerimizi olası depremlere karşı daha güvenli konutlara kavuşturuyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, projenin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Afet öncesi risk azaltma çalışmalarını güçlendirdiklerini kaydeden Balcıoğlu, "Hemşehrilerimizi olası depremlere karşı daha güvenli konutlara kavuşturuyoruz. TÜBİTAK projesi kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliğiyle afet sonrası müdahaleyi hızlandırmaya yönelik bilimsel bir çalışmayı da hayata geçiriyoruz. Silivri'mizi olası afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. BİRTEK Sitesi sakinlerimize yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyor, afetsiz günler temenni ediyorum" diye konuştu.