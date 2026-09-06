Silivri'de batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor - Son Dakika
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Silivri'de batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor

Silivri\'de batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları 5\'inci günde sürüyor
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SİLİVRİ açıklarında Alsu adlı gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatı bulma çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın, enkazın yerini 4'üncü günde tespit etti ve arama kurtarma yoğunlaştırıldı. Kayıpların yakınları sahilde kurulan irtibat noktasında bekleyişini sürdürüyor.

SİLİVRİ açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin çalışmaları sonucu 4'üncü günde yeri tespit edilen geminin enkazına ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine denizde başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.

GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4'ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4'üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri sahilinde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor. Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri'de batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor - Son Dakika
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