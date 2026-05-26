Silivri\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklu

SİLİVRİ'de iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray E. (27) ile Adem K. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem K., yanındaki bıçakla Eray E.'yi sağ baldır ve karın alt bölgesinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Eray E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 'Kasten yaralama' suçundan iki ayrı kaydı olduğu belirlenen şüpheli Adem K., Mimar Sinan Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, tartışmanın kız arkadaşına küfür edilmesi nedeniyle çıktığını belirterek suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilen Adem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.