Silivri Belediyesi Başkanvekiliğine Yalçın Ekici Seçildi

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlar kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. 3. turluk oylamada CHP'li Meclis Üyesi Yalçın Ekici başkanvekili seçildi. Seçim sonrası açıklama yapan Ekici "Açık bir şekilde ifade etmek isterim ki bu makamın gerçek sahibi 17 bin oy farkıyla halkımızın iradesiyle seçilen Silivri'nin evladı Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'dur. Bugün üstlendiğimiz görev onun yol arkadaşları olarak bize verilmiş bir emanettir" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun 15 Haziran'dan tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi saat 10.00'da başladı. CHP Yalçın Ekici'yi aday gösterirken, AK Parti aday çıkarmadı; MHP grubu ise toplantıya katılmadı.

Adayların duyurulmasının ardından oylama başladı. 25 üyenin oy kullandığı ilk turda CHP'nin adayı Yalçın Ekici 20 oy aldı. AK Parti'liler ise boş oy kullandı. Seçimin 2. turunda da Ekici yine 20 oy aldı. 3. turda yine 20 oy alan Yalçın Ekici seçimi kazandı. Silivri Belediye Meclisi'nde CHP Grubu çoğunluğu oluşturuyor. AK Parti ve MHP'nin ise 5'er üyesi bulunuyor.

Başkanvekili seçilen Yalçın Ekici mecliste yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Silivri Belediye Başkanvekilliği seçimini Silivri'mize hayırlı olmasını diliyorum. En başta açık bir şekilde ifade etmek isterim ki bu makamın gerçek sahibi 17 bin oy farkıyla halkımızın iradesiyle seçilen Silivri'nin evladı Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'dur. Bugün üstlendiğimiz görev onun yol arkadaşları olarak bize verilmiş bir emanettir. Bora Başkanımızın geleceğin Silivri'si vizyonu ve vicdan yöneticiliği çizgisiyle sosyal demokrat halkçı belediyecilik anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Silivri'nin hakkını, hukukunu ve iradesini sonuna kadar koruyacağız. İnanıyorum ki Bora Başkanımız en kısa zamanda aramıza dimdik dönecek. Görevinin başına geçecek ve hizmetine kaldığı yerden devam edecektir. Bu süreçte bizlere düşen görev Bora başkanımızın bize emanetine sahip çıkarak birlik içerisinde büyük bir sorumlulukla çalışmaktır"

"BALCIOĞLU'NDAN İLK MESAJ"

Seçimin ardından Bora Balcıoğlu'nun sosyal medya hesabından da bir açıklama paylaşıldı. Balcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyemiz Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkanvekili olarak seçildi. Kendisini yürekten tebrik ediyor; bu süreçte Silivri'nin iradesine, belediyemizin kurumsal sorumluluğuna ve birlikte büyüttüğümüz Vicdan Belediyeciliği anlayışına sahip çıkacağına inanıyorum. Bizim için makamlar gelip geçicidir; asıl olan halka hizmettir, Silivri'ye duyduğumuz sevgidir, hemşehrilerimize karşı taşıdığımız sorumluluktur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın; Silivri Belediyesi tüm çalışma arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle ve halkçı belediyecilik anlayışımızla hizmetlerine kesintisiz devam edecektir. Yalçın ağabeyime görevinde başarılar diliyor; birlik, dayanışma ve ortak akılla Silivri'mize hizmet yolculuğumuzun süreceğine inanıyorum. Silivri'nin iradesi güçlüdür. Vicdan Belediyeciliği yoluna devam edecektir."