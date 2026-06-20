Silivri Belediyesi Başkanvekiliğine Yalçın Ekici Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri Belediyesi Başkanvekiliğine Yalçın Ekici Seçildi

20.06.2026 14:56  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan 3 turlu oylamada CHP'li Yalçın Ekici başkanvekili seçildi. Ekici, görevin Balcıoğlu'na emanet olduğunu vurguladı.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlar kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. 3. turluk oylamada CHP'li Meclis Üyesi Yalçın Ekici başkanvekili seçildi. Seçim sonrası açıklama yapan Ekici "Açık bir şekilde ifade etmek isterim ki bu makamın gerçek sahibi 17 bin oy farkıyla halkımızın iradesiyle seçilen Silivri'nin evladı Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'dur. Bugün üstlendiğimiz görev onun yol arkadaşları olarak bize verilmiş bir emanettir" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun 15 Haziran'dan tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi saat 10.00'da başladı. CHP Yalçın Ekici'yi aday gösterirken, AK Parti aday çıkarmadı; MHP grubu ise toplantıya katılmadı.

Adayların duyurulmasının ardından oylama başladı. 25 üyenin oy kullandığı ilk turda CHP'nin adayı Yalçın Ekici 20 oy aldı. AK Parti'liler ise boş oy kullandı. Seçimin 2. turunda da Ekici yine 20 oy aldı. 3. turda yine 20 oy alan Yalçın Ekici seçimi kazandı. Silivri Belediye Meclisi'nde CHP Grubu çoğunluğu oluşturuyor. AK Parti ve MHP'nin ise 5'er üyesi bulunuyor.

Başkanvekili seçilen Yalçın Ekici mecliste yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Silivri Belediye Başkanvekilliği seçimini Silivri'mize hayırlı olmasını diliyorum. En başta açık bir şekilde ifade etmek isterim ki bu makamın gerçek sahibi 17 bin oy farkıyla halkımızın iradesiyle seçilen Silivri'nin evladı Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'dur. Bugün üstlendiğimiz görev onun yol arkadaşları olarak bize verilmiş bir emanettir. Bora Başkanımızın geleceğin Silivri'si vizyonu ve vicdan yöneticiliği çizgisiyle sosyal demokrat halkçı belediyecilik anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Silivri'nin hakkını, hukukunu ve iradesini sonuna kadar koruyacağız. İnanıyorum ki Bora Başkanımız en kısa zamanda aramıza dimdik dönecek. Görevinin başına geçecek ve hizmetine kaldığı yerden devam edecektir. Bu süreçte bizlere düşen görev Bora başkanımızın bize emanetine sahip çıkarak birlik içerisinde büyük bir sorumlulukla çalışmaktır"

"BALCIOĞLU'NDAN İLK MESAJ"

Seçimin ardından Bora Balcıoğlu'nun sosyal medya hesabından da bir açıklama paylaşıldı. Balcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyemiz Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkanvekili olarak seçildi. Kendisini yürekten tebrik ediyor; bu süreçte Silivri'nin iradesine, belediyemizin kurumsal sorumluluğuna ve birlikte büyüttüğümüz Vicdan Belediyeciliği anlayışına sahip çıkacağına inanıyorum. Bizim için makamlar gelip geçicidir; asıl olan halka hizmettir, Silivri'ye duyduğumuz sevgidir, hemşehrilerimize karşı taşıdığımız sorumluluktur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın; Silivri Belediyesi tüm çalışma arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle ve halkçı belediyecilik anlayışımızla hizmetlerine kesintisiz devam edecektir. Yalçın ağabeyime görevinde başarılar diliyor; birlik, dayanışma ve ortak akılla Silivri'mize hizmet yolculuğumuzun süreceğine inanıyorum. Silivri'nin iradesi güçlüdür. Vicdan Belediyeciliği yoluna devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Silivri Belediyesi, Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Belediye, Politika, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi Başkanvekiliğine Yalçın Ekici Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor
Ankara Adliyesi’nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş Ankara Adliyesi'nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş
Sakarya’daki çocuk müstehcenliği davasında karar Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında karar
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
Şanlıurfa’da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2’si ağır 13 yaralı Şanlıurfa'da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2'si ağır 13 yaralı

16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
15:38
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
15:14
15 Haziran’dan beri kayıptı, yayına gelen kadının sözleri kocasını şoke etti
15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelen kadının sözleri kocasını şoke etti
14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 16:40:59. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi Başkanvekiliğine Yalçın Ekici Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.