Silivri'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Silivri'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Silivri Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını sahilde düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutladı. Başkan Bora Balcıoğlu, Cumhuriyetin birleştirici gücünden bahsederek, farklı görüşlerin bir arada kutlandığını vurguladı.

30.10.2024 11:14
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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sahilde düzenlediği coşkulu etkinliklerle kutladı. Başkan Bora Balcıoğlu, "Cumhuriyet budur; birleştirici, kucaklayıcı, bir halkın ortak gururudur! Silivri'de, siyasi görüşü, inancı, fikri, memleketi ne olursa olsun kimse ötekileştirilmiyor. İşte bunun için, Cumhuriyetin 101'inci yılını ilk günkü coşkuyla kutluyoruz. Kutlu olsun Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, Silivri'de eski kaymakamlık binasının önünden başlayan coşkulu bir fener alayı ile başladı. Yürüyüşe Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile ilçe protokolü katıldı.

Bando eşliğinde sahile kadar süren yürüyüşte meşaleler yakılarak, Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşandı. Gece, DJ Emre'nin sahne performansı ve bando takımının marşlarıyla devam etti. Ardından sahneye çıkan sanatçı İlyas Yalçıntaş, Silivri sahilinde Cumhuriyet coşkusunu doruğa taşıdı.

Cumhuriyetin birleştirici gücünden söz eden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet, yalnızca bizlerin değil, dünyanın dört bir yanında tüm mazlum milletlerin ilham kaynağıdır. Cumhuriyet, yokluk, esaret ve umutsuzluk içinde direnen bir halkın, özgürlük ve bağımsızlık hayalini gerçekleştirme mücadelesidir. Bu gece, Silivri'de görüyorum ki, farklı düşüncelere, inançlara sahip insanlar omuz omuza, ayrım gözetmeksizin bu coşkuyu paylaşıyor. İşte Cumhuriyet budur; birleştirici, kucaklayıcı, bir halkın ortak gururudur! Silivri'de ayrımız gayrımız yok. Silivri'de, siyasi görüşü, inancı, fikri, memleketi ne olursa olsun kimse ötekileştirilmiyor. İşte bunun için, Cumhuriyetin 101'inci yılını ilk günkü coşkuyla kutluyoruz. Kutlu olsun Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet!"

Konuşmasında Cumhuriyet gençlerine seslenen Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözlerini hatırlattı. Demokrasiye inanan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için canla, başla çalıştığını kaydeden Başkan Balcıoğlu, Cumhuriyetin gençler sayesinde ilelebet payidar kalacağını vurguladı. Cumhuriyetin herkese eşit ve refah dolu bir yaşam sağladığını açıklayan Başkan Balcıoğlu, "O mavi gözlü devin, Büyük Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğiz" diye konuştu.

"Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir"

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünü ilham aldıklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Bizim için belediyecilik demek, Atamızdan aldığımız ilhamla kimsesizlerin kimsesi olmak demektir. İşte bu yüzden, Silivri'mizde hiçbir yurttaşımızı kimsesiz hissettirmeyeceğiz! Silivri'mizi Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in ışığında yöneterek, yardımlaşmanın, dayanışmanın, sevinçte ve kederde bir olmanın en güçlü simgesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in teminatı gençler ve kadınların Cumhuriyet'in ebediyen var olmasını sağlayacaklarını dile getiren Balcıoğlu, dayanışmanın Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek ayakta tutacağını vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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