Silivri'de deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Silivri'de deprem tatbikatı yapıldı

Silivri\'de deprem tatbikatı yapıldı

Gölcük depreminin 25'inci yılı dolayısıyla İstanbul'un Silivri ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma ve Türk Kızılay ekiplerinin katıldığı tatbikatta enkazda arama ve kurtarma çalışmaları yapıldı.

15.08.2024 15:46
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Gölcük depreminin 25'inci yılı dolayısıyla İstanbul'un Silivri ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binada gerçekleştirilen tatbikata AFAD, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma ve Türk Kızılay ekipleri katıldı.

Ekipler, senaryo gereği enkazda arama yaptı, merdivenleri yıkılmış bir binadan da halatla kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, depreme hazırlık ve afet konusunda bilinç oluşturmanın önemine değinerek, "Devletimizin bütün kurumlarıyla ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Deprem bilincinin oluşması konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Silivri Belediyesi olarak hazır ve tecrübeli bir ekibimiz var. 175 bin hemşehrimize deprem konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptık." diye konuştu.

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (SAK) ekiplerinin eğitim almak isteyen tüm vatandaşlara açık olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Gelin, eğitimi biz vermeye hazırız. Deprem gibi olaylar doğal olaylardır. Ama sizler hazırlıksız yakalanırsanız, bu bir tercih meselesidir. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sonuna kadar sürdürüyoruz." dedi.

Balcıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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