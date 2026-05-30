Silivri'de Alibey Camii Hizmete Açıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Bora Balcıoğlu, hayırsever bağışçı Turan Erden ve ailesinin destekleriyle yeniden inşa edilen Alibey Cami'nde ilk öğle namazını kıldı.

Silivri Belediye Bora Balcıoğlu, depreme dayanıksız olduğu için yeniden inşa edilen Alibey Cami'nde öğle namazı kıldı. Modern ve huzurlu bir ibadethane olan Alibey Camii hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, "Kurban Bayramı sabahında bayram namazımızı eda edeceğimiz Alibey Cami'mizin; duaların yükseldiği, gönüllerin buluştuğu, kardeşliğin ve huzurun daim olduğu bir mekan olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Erden ailesine teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, "Camimizin yeniden inşa sürecinde emeği bulunan başta hayırsever Erden ailesi olmak üzere; proje mimarımıza, alın teriyle katkı sunan ustalarımıza, cami derneğimize, Müftülüğümüze, Kaymakamlığımıza, belediyemizde görev alan çalışma arkadaşlarıma ve bu güzel eserin hayata geçmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.