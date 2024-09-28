Silivri'de Dostluk Parkı ve Spor Sahası Açıldı - Son Dakika
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Silivri'de Dostluk Parkı ve Spor Sahası Açıldı

Silivri\'de Dostluk Parkı ve Spor Sahası Açıldı

Silivri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan Dostluk Parkı ve Spor Sahası, düzenlenen törenle açıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, parkın dostluk ve kardeşlik simgesi olduğunu vurguladı.

28.09.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan Dostluk Parkı ve Spor Sahası, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış töreninde konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bu park sadece bir park değil, dostluk ve kardeşliğin simgesi olacak" dedi.

Silivri Belediyesi, Yeni Mahalle'de Dostluk Parkı ve Spor Sahası'nın açılışını yaptı. Yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik bir alana kurulan park; bin 300 metrekarelik yeşil alanı, 90 metrekarelik çift potalı basketbol sahası, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve kameriyeleri ile her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde hazırlandı.

Silivri'nin Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşları dostluk içinde kucakladığını belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu park sadece bir park değil, dostluk ve kardeşliğin simgesi olacak. Silivri'miz farklılıklarıyla güçlü bir şehir. Farklı renkler, sesler ve kültürlerden gelen insanlarımızla bir zenginlik oluşturuyoruz. Sizlerden aldığımız güçle, ihtiyaçlarınıza kulak vererek hareket ediyoruz. Belediyecilik anlayışımızda birlikte karar almak, her sesi dinlemek ve birlikte yönetmek var. Bir şeyi samimiyetle paylaşmak istiyorum: Meclis üyesiyken bana 'Kaç çocuğun var?' diye sorduklarında, 'İki çocuğum var' derdim. Şimdi, Silivri'nin muhafızı olarak 'Kaç çocuğun var' diye sorulduğunda, 40 bin evladım var diyorum. Çünkü Silivri'de yaşayan her çocuk, benim de evladım. Onları, kendi çocuklarımdan ayırmıyorum. En büyük zenginliğimiz, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki tebessüm. Bizim aklımıza belediyecilik deyince; Değirmenköy'de temelini attığımız kreş, çocuklarımıza dağıttığımız çanta ve kırtasiye yardımları, ihtiyaç sahibi evlatlarımıza sağladığımız kahvaltı desteği ve yeni doğan bebeklerimize gönderdiğimiz bebek setleri geliyor. Size söz veriyorum, bu şehrin çocukları eşit olacak, hiçbir anne çocuğunun geleceğinden endişe duymayacak."

Silivri genelindeki projeler hakkında da bilgi veren Başkan Balcıoğlu, bu parkın beşinci tamamlanan park olduğunu belirtti. Balcıoğlu, dört yeni parkın daha yapımının hızla devam ettiğini ve en kısa sürede hizmete açılacağını müjdeledi. Töreni Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" sözleriyle bitiren Balcıoğlu, Silivri halkına hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Dostluk Parkı ve Spor Sahası Açıldı - Son Dakika

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