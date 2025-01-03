Silivri'de E5 Yan Yol Peyzaj Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Silivri'de E5 Yan Yol Peyzaj Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, E5 Karayolu yan yolda başlatılan peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların 15 gün içinde tamamlanacağı belirtildi.

03.01.2025 17:44  Güncelleme: 17:52
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleriyle birlikte başlattıkları E5 Karayolu yan yol peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB ekipleriyle birlikte başlattıkları E5 Karayolu yan yolda peyzaj düzenleme çalışmalarını inceledi. Başkan Balcıoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini, 15 gün içeresinde tamamlanacağını belirterek, "Biliyorsunuz gecikme mevsimsel şartlardan dolayı oldu ve hala gördüğünüz gibi yer çamur. Arkadaşlar rahat çalışma fırsatı yakalayamıyorlar, ama biz buna rağmen çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Eğer hava şartları müsaade ettiği sürede, 15 gün içerisinde burada ağaçlarımızı dikeceğiz, yeşil alanlarımız ve oturma alanlarımız olacak" dedi.

"Peyzaj düzenlemesi kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz"

Ayrıca, projede tamamlanan aşamalar hakkında da bilgi veren Başkan Balcıoğlu, "Aydınlatma ve kamera sistemimizi bitirdik. Hemşehrilerimizin iki yakaya geçerken güvenli bir şekilde geçebilecekleri bir peyzaj düzenlemesi kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin çok güzel bir yaşam alanına dönüşeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Ben buradan bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman Silivrili hemşehrilerinin yanında olduğunu hissettirdiği için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de E5 Yan Yol Peyzaj Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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