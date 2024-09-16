Silivri'de Hamsi Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Silivri'de Hamsi Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Silivri Belediyesi ve Silivri Rizeliler ve Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Şenliği, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte konserler, yöresel lezzetler ve halk oyunları ile Karadeniz kültürü tanıtıldı.

16.09.2024 09:56  Güncelleme: 10:41
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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi ve Silivri Rizeliler ve Karadenizliler Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen Hamsi Şenliği, Atatürk Meydanı'nda düzenlendi. Şenlikte sanatçı Resul Dindar'da konser verdi.

Silivri Belediyesi ve Silivri Rizeliler ve Karadenizliler Derneği'nin iş birliğiyle Hamsi Şenliği düzenlendi. Etkinlikte, yöresel stantlar kurularak Karadeniz mutfağının lezzetleri tanıtıldı. Ayrıca, halk oyunları gösterileriyle Karadeniz kültürü yaşatıldı. Şenliğe, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Rizeliler ve Karadenizliler Derneği Başkanı Sinan Azder ve Yönetimi, Rize Dernekler Federasyonu'nun (RİDEF) Hasan Başca, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, muhtarların yanı sıra birçok vatandaş katıldı. 13 Eylül'de Silivri Sahilinde kurulan yöresel ürünlerinin olduğu stantlarla başlayan şenlik 15 Eylül'de ünlü Karadeniz sanatçısı Resul Dindar'ın verdiği konserle devam etti.

Silivri Sahili'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara ekmek arası hamsi ikramları yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, stant arkasına geçerek vatandaşlara hamsi ikramında bulundu.

"Hamsi Şenliği hepimizi aynı sofrada birleştirdi"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı konuşmada, birlik beraberlik mesajı verdi. Balcıoğlu, Silivri'nin 81 ilden vatandaşı barındıran huzur dolu bir ilçe olduğunu belirterek Silivri Rizeliler ve Karadenizliler Derneği Dernek Başkanı Sinan Azder ile beraber bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Şenliğin sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışmanın bir göstergesi olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Silivri'mizde 81 ilden gelen hemşerimizin huzurunu korumak bizim görevimizdir. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Derneklerle ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte, her sese kulak veren, herkesin düşüncesine saygı gösteren bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Burada çocuklar, gençler, kadınlar ve erkekler hep birlikteyiz. Bu birlikteliğin sebebi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bayrağımıza, ezan sesimize, vatanımıza ve milletimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok; yeter ki bu birlik ve beraberliği koruyalım."

"6 Senedir yapamadığımız festivali bu yıl gerçekleştiriyoruz"

Silivri Rizeliler ve Karadenizliler Derneği Başkanı Sinan Azder, etkinliğin destekçilerine teşekkürler etti. Uzun zamandır yapılamayan festivalin Başkan Balcıoğlu sayesinde yapıldığına dikkat çeken Azder, "Biz 6 senedir yapamadığımız festivali bu yıl başkanımız sağ olsun bize verdiği değerden dolayı gerçekleştirebiliyoruz. Kendisine hem yönetimim hem de bütün Rizeliler adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Rize dedin mi yağmursuz olmaz"

Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) Başkanı Hasan Başcan da, Rize'nin ikliminin yağışlı olduğunu vurgulayarak, "Rize dedin mi yağmursuz olmaz. Haftada iki gün yağmur yağar, biri dört gün sürer, biri üç gün sürer. Rize etkinliğinde yağmur olmasaydı çok ayıp olurdu, mahcup olurduk. Onun için hava da açtı" dedi. Başcan, etkinliğin güzel geçeceğini düşündüğünü belirterek, katkı ve desteklerinden dolayı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Hamsi Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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