Silivri'de İBB Davası'nın 105'inci günü tanık beyanlarıyla başladı - Son Dakika
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Silivri'de İBB Davası'nın 105'inci günü tanık beyanlarıyla başladı

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Silivri\'de İBB Davası\'nın 105\'inci günü tanık beyanlarıyla başladı
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İBB Davası'nın 105'inci günü Silivri'de tanık beyanlarıyla başladı. 46'sı tutuklu 436 sanıklı davada, aralarında Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu sanıkların yargılandığı duruşmada müşteki, tanık ve gizli tanıklar dinleniyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın duruşmasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor. Davanın 105'inci günü, tanık beyanlarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam ediliyor. Bu duruşmada; dosyadaki müşteki, tanık ve gizli tanıklar dinleniyor.

Davanın 105'inci gününü takip etmek üzere YENİ Parti Milletvekili Mahmut Tanal ve partililer Silivri'ye geldi.

"FONCULAR İÇERİ, BAŞKANLAR DIŞARI"

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirildi. Sanıkları ayakta alkışlayan izleyiciler, "Türkiye sizinle gurur duyuyor, millet yanınızda" ve "Foncular içeri, başkanlar dışarı" şeklinde slogan attı. İmamoğlu salona girdiğinde ise "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Hak, hukuk, adalet" sesleri yükseldi.

Mahkeme Heyeti'nin yerini almasıyla birlikte duruşma saat 11.30'da başladı. Duruşmada, tanıklar dinleniyor.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluPolitikaGüncelSon Dakika

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