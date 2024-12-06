Silivri'de İhtiyaç Sahibi Kadınlara Ücretsiz HPV Aşısı Dağıtımı Başlatıldı - Son Dakika
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Silivri'de İhtiyaç Sahibi Kadınlara Ücretsiz HPV Aşısı Dağıtımı Başlatıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ihtiyaç sahibi kadınlara yönelik ücretsiz HPV aşısı dağıtımı ve uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Ayrıca DMD hastası Çınar Güzel için destek çağrısı yaptı.

06.12.2024 15:21  Güncelleme: 15:49
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, aralık ayı ikinci meclis toplantısında, ihtiyaç sahibi kadınlara, rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ücretsiz HPV aşısı dağıtımı ve uygulaması başlatıldığını duyurdu. Balcıoğlu ayrıca, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Çınar Güzel için de destek çağrısında bulundu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, aralık ayı ikinci meclis toplantısında kadınlara yönelik sağlık projesinin müjdesini verdi. Balcıoğlu, ihtiyaç sahibi kadınlara ücretsiz HPV aşısı dağıtımı ve uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi.

"Bu aşıyı ve uygulamasını ücretsiz biçimde sunuyoruz"

Projede sona yaklaşıldığını belirten Başkan Balcıoğlu, "Bu projemiz kız kardeşlerimiz için hazırladığımız bir çalışma. Olası Rahim ağzı kanserini engellemek için ihtiyaç sahibi kız kardeşlerimize ücretsiz HPV aşısı dağıtımı ve uygulaması yapacağız" dedi.

Belediye olarak bu çalışmaya önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, "Ben bu çalışmayı çok önemsiyorum zira sağlığa erişim maliyetleri de diğer pek çok şey gibi giderek artıyor ne yazık ki ülkemizde. Biz Silivri Belediyesi olarak gıda bankamızdan destek alan ihtiyaç sahibi kız kardeşlerimize bu aşıyı ve uygulamasını ücretsiz biçimde sunuyoruz onlara. Startı da bugün itibariyle veriyoruz inşallah" diye konuştu.

"Çınar yavrumuz ne yazık ki DMD kas hastalığından muzdarip ve tedavi görmekte"

Başkan Balcıoğlu toplantıda ayrıca DMD hastası Berat için gerçekleştirilen yardım kampanyasına halkın ve belediye meclisinin gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederek, Çınar için de benzer bir dayanışma çağrısında bulundu.

Çınar Güzel'in ailesinin, tüm yasal izinlerini alarak bir yardım kampanyası başlattığını belirten Başkan Balcıoğlu, "Çınar yavrumuz ne yazık ki DMD kas hastalığından muzdarip ve tedavi görmekte. Bizler, Silivri Belediyesi olarak gücümüz yettiğince destek olacağız. Sizlerden de yavrumuz için aynı duyarlılığı bekliyoruz" dedi.

Huzur hakları Çınar Güzel'e bağışlandı

MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, Çınar Güzel'in sağlık durumu için acil şifalar dileyerek meclis huzur haklarının bağışlanmasını önerdi. Başkan Balcıoğlu, bu öneriyi desteklediğini belirterek Silivri Belediye Meclis üyeleri olarak ilk desteği verdiklerini belirtti.

Meclis toplantısının ardından DMD hastası Çınar Güzel'i makamında ağırlayan Başkan Balcıoğlu, Güzel ve diğer kas hastalıklarıyla mücadele eden tüm çocukların yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Yerel Yönetim, Politika, Sağlık, Güncel, Çınar, HPV, Son Dakika

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